A trágica história real por trás de As Linhas Tortas de Deus

O escândalo foi revelado pelo psiquiatra Juan Antonio Vallejo-Nágera, que também colaborou com o autor escrevendo o prólogo da obra que inspira As Linhas Tortas de Deus na Netflix. Em 1979, o ano de publicação do livro, as doenças mentais ainda eram vistas como um tema muito complexo. A abordagem era marcada por preconceito, crendices, fanatismo religioso e intolerância.