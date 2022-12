Além de Wandinha, Christina Ricci está em outra série aclamada

Yellowjackets começou a ser exibida no fim de 2021 e a primeira temporada foi concluída no começo de 2022. Um segundo ano já foi confirmado para 2023 e não é por menos: a série foi aclamadíssima pela crítica especializada. De fato, o seriado conquistou o raro feito de ser aprovado por 100% dos críticos no Rotten Tomatoes, com 73 análises computadas no site agregador.