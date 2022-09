As 7 cenas mais decepcionantes dos filmes de Harry Potter

O clímax de Harry Potter e a Ordem da Fênix é a batalha no Departamento de Mistérios, no entanto a versão do filme deixou bastante a desejar. Vemos muito pouco da Armada de Dumbledore batalhando de fato. Tudo foi exibido do ponto de vista de Harry, o que deixou diversos momentos e duelos de fora, resultando em uma briga bastante rápida.