As cenas de sexo mais malucas de 365 Dias Finais

Participação especial Um dos momentos mais quentes de 365 Dias Finais já havia aparecido no trailer do filme. A cena em questão conta com a participação de uma stripper. Laura usa a dançarina exótica como uma espécie de “motivação extra” para Massimo, olhando para ela enquanto esfrega a virilha do marido. Em seguida, Laura faz sexo oral em Massimo, e o casal protagoniza uma sequência atlética no clube privado.