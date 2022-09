As melhores participações especiais de Big Bang Theory

Stan Lee “Nunca conheça os seus heróis”, diz um famoso ditado. É isso que Sheldon aprende no episódio de The Big Bang Theory que conta com a participação especial de Stan Lee. O figurão da Marvel não trata Sheldon mal, mas também não consegue lidar com a insistência do protagonista. Por isso, Sheldon termina o episódio com mais uma ordem protetiva! Na vida real, Stan Lee faleceu em 2018, deixando para trás um incrível legado no mundo das HQs.