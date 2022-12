As séries da Netflix de 2023 que você não pode perder

A sitcom That ‘90s Show é um spin-off de That 70s Show, uma série de comédia exibida entre 1998 e 2006. O derivado/continuação foca na história de Leia Forman (Callie Haverda), a filha adolescente de Eric e Donna, que decide passar o verão com os avós Red (Kurtwood Smith) e Kitty (Debra Jo Rupp). Grande parte do elenco original deve retornar em participações especiais.