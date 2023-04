Astro de The Last Kingdom se inspirou na própria infância para viver Uthred

Seven Kings Must Die continua a história da 5ª temporada de The Last Kingdom, fechando com chave de ouro a história do guerreiro Uhtred de Bebbanburg. Alexander Dreymon retratou Uhtred desde o momento em que o drama histórico estreou em outubro de 2015. Ele viveu o personagem uma última vez no filme Seven Kings Must Die. De fato, Dreymon dedicou a maior parte de sua carreira ao papel do saxão, que foi criado como um viking.