Atriz de You está em Harry Potter e aprendeu uma grande lição no set

Durante as gravações de You, Charlotte Ritchie, ainda no início de sua carreira, aprendeu uma importante lição sobre o cinema. “Aprendi uma grande lição naquela cena! Para mim, os atores não estavam ‘atuando’ o suficiente na tomada. Lembro de ter pensado: ‘Isso não vai ficar bem no cinema! Vocês precisam fazer mais’. E aí, comecei a mover minhas sobrancelhas como se fossem varinhas mágicas”, brincou a atriz.