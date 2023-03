Baseada em fatos reais? A história por trás de Esta Noite, Você Dorme Comigo

Esta Noite, Você Dorme Comigo estreou na Netflix no dia 1 de março de 2023. O longa não demorou nem 24 horas para aparecer no Top 10 do streaming. Até o fechamento desta matéria, Esta Noite, Você Dorme Comigo é o segundo filme mais assistido da Netflix, superando sucessos como Fantasma e CIA e Lágrimas do Sol.