Bem-Vindos ao Éden: O que esperar da 3ª temporada

Ao que tudo indica, as personagens não vão buscar a ajuda da Detetive Brisa, já que no Éden, os detetives estão tão perdidos quanto os outros residentes. Por outro lado, elas podem utilizar a chegada desses profissionais para ganhar tempo no desenvolvimento de uma nova estratégia. Provavelmente, Zoa e Bel vão criar um novo plano para escapar da ilha. Nesse sentido, elas podem encontrar apoiadores entre as pessoas que, atualmente, estão presas no Éden.