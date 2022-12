Nascida no Havaí, Brittan é a primeira integrante do time feminino da 4ª temporada de Brincando com Fogo. A participante é famosa por seu bronzeado de tirar o fôlego e sorriso sincero. Nas entrevistas prévias, Brittain se revelou a “garotinha do papai”. A concorrente também é confiante, expressiva e cheia de opiniões.