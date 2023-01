Caleidoscópio: Revelamos a ordem cronológica dos episódios na Netflix

A cronologia dessa primeira temporada de Caleidoscópio é a seguinte: Violeta: 24 anos antes do assalto Verde: 7 anos antes do assalto Amarelo: 6 semanas antes do roubo Laranja: 3 semanas antes do assalto Azul: 5 dias antes do assalto Branco: O dia do assalto Vermelho: Na manhã seguinte ao assalto Rosa: 6 meses após o assalto