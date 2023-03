Cidade Invisível: As lendas do folclore brasileiro que estão na 2ª temporada

Famosa por atuar em novelas da Globo e da Record, a atriz Simone Spoladore vive uma das criaturas mais famosas do folclore nacional em Cidade Invisível: a Mula Sem Cabeça. De acordo com a lenda original, a entidade é uma mulher que, após manter relações sexuais com um padre, é condenada por Deus a vagar pela noite como uma mula sem cabeça, com chamas saindo do pescoço.