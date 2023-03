Cidade Invisível: Tudo que você precisa saber antes de ver a 2ª temporada

A 1ª temporada de Cidade Invisível começa com um incêndio florestal que resulta na morte de Gabriela – a esposa do protagonista Eric, vivido por Marco Pigossi. O evento também deixa Luna, a filha do casal, traumatizada. Um bom tempo após a tragédia, Eric (que trabalha como investigador da Polícia Ambiental) encontra o cadáver de um boto cor-de-rosa em uma praia do Rio de Janeiro.