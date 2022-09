Como está hoje o elenco de O Senhor dos Anéis

O ator Orlando Bloom estrelou duas grandes franquias para dois grandes estúdios. Quando finalizou seu trabalho em O Retorno do Rei, para a Warner Bros., viveu William em Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra. Seu projeto mais recente no cinema é The Outpost, com Scott Eastwood, filho do lendário ator Clint Eastwood. Na TV, estrela Carnival Row, para o Prime Video.