Conheça a série policial que desbanca até A Lição na Netflix

“Determinada a ganhar a vida por si mesma, Sole encontrará novos aliados ao longo do caminho que a ajudarão a desvendar o mistério das mortes que marcaram seu destino, enquanto ela faz contato com a gangue de ladrões e consegue ganhar sua confiança para que ela possa mais uma vez realizar assaltos tão ambiciosos quanto os dos velhos tempos. Mas nem a polícia nem as diferentes máfias com as quais ela terá que competir estarão dispostas a facilitar seu caminho para o céu”, continua a sinopse.