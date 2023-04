Crepúsculo: Os atores que queremos ver como Bella, Edward e outros personagens na série

O ator americano Giancarlo Esposito é conhecido, principalmente por interpretar alguns dos vilões mais icônicos da TV. Ele dá um show como o Gus de Breaking Bad e o Moff Gideon de The Mandalorian. Por isso, no reboot de Crepúsculo, ele pode mostrar um lado diferente de seu talento no papel do Dr. Carlisle, o patriarca da família Cullen.