Desejo Obsessivo: Os segredos “bizarros” das cenas de sexo da série

Charlie Murphy, destacando-se no papel de Anna, afirmou ter tido muita dificuldade para gravar as cenas mais “exóticas” da produção. “Algumas posições foram realmente difíceis! Enquanto as câmeras estão rodando, é difícil dizer algo como ‘Ei, não sei se consigo segurar todo o meu peso com a coxa’”, afirmou a atriz, com muito bom-humor.