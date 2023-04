Desejo Obsessivo: Tudo sobre o novo thriller erótico da Netflix

Anna é a nova namorada de Jay, o filho de William. O protagonista, por sua vez, leva uma vida tranquila com a esposa Ingrid. Porém, a inegável (e imediata) atração que William sente por Anna ameaça desestabilizar toda a vida da família e do casal. A partir daí, William e Anna embarcam em uma jornada quente pelo tórrido universo dos fetiches e do sadomasoquismo.