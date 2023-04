Dungeons & Dragons: Todos os monstros que aparecem em Honra Entre Rebeldes

Parecido com uma espécie de pantera com três caudas, o Dirlagraun é um dos primeiros monstros a perseguir nossos heróis no Torneio de Highsun. Essa interessante criatura tem o poder de manipular a luz para criar uma imagem duplicada de si mesma, que distrai a atenção dos oponentes enquanto as caudas atacam com velocidade e fúria.