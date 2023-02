El Dorado existe? A história real da cidade de Outer Banks

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, a 3ª temporada de Outer Banks coloca a mítica cidade de El Dorado no centro da história. Com a promessa de riquezas inimagináveis, o local atrai a atenção dos Pogues – e ao mesmo tempo, confunde os fãs da série. Afinal de contas: El Dorado existe (ou existiu) de verdade?