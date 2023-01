Elenco de That ‘70s Show mudou muito até That ‘90s Show; confira

Em That ‘70s Show, Donna Pinciotti é interpretada por Laura Prepon. A personagem é a namorada de Eric – alta, esperta e atlética. Ela sempre se envergonha das escapadas sexuais dos pais, e no decorrer da série, vive breves romances como Randy e Casey. Você, provavelmente, conhece Laura Prepon como a Alex Vause da série Orange is the New Black, um dos maiores hits da Netflix. Outros projetos incluem Castle e How I Met Your Mother.