Entenda o sinistro final de O Pálido Olho Azul na Netflix

Lea e Artemis, em um momento de desespero, tentam matar Edgar para roubar o coração do cadete, mas felizmente, Augustus chega a tempo para salvar o jovem. No desfecho de O Pálido Olho Azul, Lea e Artemis morrem no incêndio, e os militares passam a acreditar que elas foram as verdadeiras responsáveis pelos assassinatos. Para incentivar essa teoria, Augustus mata parte do gado da região em um falso ritual.