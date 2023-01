Entenda o sinistro final de O Pálido Olho Azul na Netflix

O Pálido Olho Azul estreou na Netflix nesta sexta-feira (6), e como era de se esperar, não demorou a figurar no Top 10 do streaming. Marcado por uma trama sinistra e um final de arrepiar, o filme de Christian Bale tem dado o que falar nas redes sociais. Mas afinal: qual é o verdadeiro significado de seu desfecho?

“Um detetive aposentado recruta um cadete chamado Edgar Allan Poe para ajudar a investigar um terrível assassinato na Academia Militar dos EUA”, afirma a sinopse oficial de O Pálido Olho Azul.

Liderado por Christian Bale (O Cavaleiro das Trevas), o elenco de O Pálido Olho Azul conta também com Harry Melling (Harry Potter), Gillian Anderson (The Crown), Robert Duvall (Apocalypse Now) e Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody).

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o sinistro final de O Pálido Olho Azul na Netflix; confira! (via NetflixLife)

Final explicado de O Pálido Olho Azul – Quem matou os cadetes?

O principal mistério de O Pálido Olho Azul envolve a verdadeira identidade do responsável pelo assassinato dos cadetes.

Durante todo o filme, a trama oferece várias pistas falsas à audiência, sempre relacionadas às mulheres da Família Marquis, possivelmente envolvidas com ocultismo e bruxaria.

Porém, ao final do filme, Edgar Allan Poe conclui que Augustus Landor – o protagonista de Christian Bale – é o verdadeiro assassino.

O personagem de Harry Melling chega à conclusão ao perceber uma inegável conexão entre a mensagem encontrada no primeiro cadete e a chegada do detetive.

Augustus, anteriormente, tinha dito que sua filha Mattie fugiu de casa. Mas na verdade, ela foi estuprada por três cadetes da Academia West Point.

Destruída pelo trauma, Mattie comete suicídio pulando de um penhasco. A partir daí, o detetive aposentado embarca em uma jornada de vingança contra os cadetes.

No entanto, Augustus só consegue matar dois deles antes do terceiro se assustar e desaparecer da academia militar.

O personagem de Christian Bale diz a Poe que não tem mais força para procurar o estuprador desaparecido, mas que espera que ele passe o resto da vida em constante paranoia.

Acreditando que Augustus já teria sofrido o suficiente, Poe queima as mensagens e deixa a academia.

O filme termina com Augustus de volta ao penhasco onde Mattie se matou. O Pálido Olho Azul, dessa forma, chega ao fim com um desfecho aberto, sem revelar se Augustus segue os passos da filha e também somete suicídio.

A interpretação do desfecho, nesse sentido, fica por conta dos espectadores. Para cada assinante da Netflix, a história tem um final diferente.

O que aconteceu com os corações dos cadetes?

Outro aspecto misterioso da trama de O Pálido Olho Azul envolve os corações desaparecidos dos cadetes.

Augustus foi o responsável pelos assassinatos dos oficiais, mas o roubo dos corações, na verdade, foi praticado por Lea e Artemis Marquis.

O filme revela que, no final das contas, as personagens estavam realmente envolvidas com bruxaria, utilizando os corações dos cadetes em um ritual para curar as convulsões.

Lea e Artemis, em um momento de desespero, tentam matar Edgar para roubar o coração do cadete, mas felizmente, Augustus chega a tempo para salvar o jovem.

No desfecho de O Pálido Olho Azul, Lea e Artemis morrem no incêndio, e os militares passam a acreditar que elas foram as verdadeiras responsáveis pelos assassinatos. Para incentivar essa teoria, Augustus mata parte do gado da região em um falso ritual.

O Pálido Olho Azul está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.