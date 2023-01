Ator de Harry Potter se manifesta sobre transfobia de JK Rowling

Nos últimos anos, o legado de Harry Potter foi maculado pelos comentários transfóbicos e intolerantes da autora J.K. Rowling. Alguns dos atores mais famosos da franquia fizeram de tudo para se distanciar da visão da escritora – e recentemente, Harry Melling abriu o jogo sobre sua perspectiva.

Nos cinemas, a saga Harry Potter chegou ao fim em 2011. Porém, o Universo Mágico continua presente no cânone da cultura pop. Com os filmes de Animais Fantásticos, a franquia mantém sua influência sobre o mundo da fantasia.

Continua depois da publicidade

Harry Potter faturou mais de 7 bilhões de dólares somente com as bilheterias dos filmes. A saga também conta com um parque temático e inúmeros produtos licenciados.

Revelamos abaixo o que Henry Melling disse sobre a transfobia de J.K. Rowling, confira a opinião do ator!

Harry Melling, o Duda de Harry Potter, condena transfobia de J.K. Rowling

Desde 2018, J.K. Rowling causa polêmica na internet por seus comentários assumidamente transfóbicos.

A escritora partiu o coração de muitos fãs ao atacar a “letra” mais marginalizada e oprimida da comunidade LGBTQIA+.

É por isso que, atualmente, inúmeros fãs (e ex-fãs) de Harry Potter promovem boicotes aos novos projetos da autora.

O elenco da franquia também condena a transfobia de J.K. Rowling. Atores como Daniel Radcliffe (Harry), Emma Watson (Hermione), Rupert Grint (Rony), Evanna Lynch (Luna) foram alguns que se posicionaram contra a intolerância da escritora.

Em uma entrevista recente, o ator britânico Harry Melling – o intérprete de Duda – também se manifestou contra a transfobia de J.K. Rowling.

O ator discutiu o assunto em uma entrevista ao site The Independent, em divulgação de “O Pálido Olho Azul”, seu novo projeto na Netflix.

“Só posso falar por mim, e a resposta é muito simples: mulheres trans são mulheres e homens trans são homens. Todas as pessoas têm o direito de escolher quem desejam ser e se identificar da maneira que mais corresponde ao que realmente sentem”, afirmou o ator.

Harry Melling, por não ser trans, afirmou também que seus comentários sobre o assunto são apenas opiniões pessoais.

“Não quero me juntar ao debate e apontar o dedo dizendo que ‘isso é certo’ ou ‘isso é errado’. Não sou o porta-voz correto para isso. Mas na minha concepção, todos têm o direito de escolher”, disse o ator.

Atualmente, Harry Melling se prepara para o lançamento de O Pálido Olho Azul, um filme de mistério que tem tudo para se tornar o maior sucesso na Netflix em 2023.

Baseado em um aclamado best-seller, o longa conta também com Christian Bale (O Cavaleiro das Trevas) e Gillian Anderson (The Crown) no elenco.

Todos os filmes da franquia Harry Potter estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.