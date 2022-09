O que aconteceu com a família Dursley após o fim de Harry Potter

Nos livros e filmes de Harry Potter, o protagonista titular come o pão que o diabo amassou ao viver com a Família Dursley. É por isso que a ida do personagem a Hogwarts representa uma mudança tão importante em sua trajetória. Sendo assim, os fãs querem saber: o que aconteceu com Vernon, Petunia e Dudley Dursley após o fim da franquia?

A saga Harry Potter chegou ao fim em 2011, mas o Universo Mágico continua a fazer sucesso. Com os filmes de Animais Fantásticos, a franquia mantém sua influência sobre o mundo da fantasia.

Em 2022, com o objetivo de comemorar o aniversário da franquia, a plataforma HBO Max lançou o especial De Volta a Hogwarts, com entrevistas com atores, diretores e integrantes da equipe de produção.

Mostramos abaixo tudo que aconteceu com a Família Dursley após o fim de Harry Potter, de acordo com o cânone de J.K. Rowling.

Conheça o destino dos Dursley em Harry Potter

Durante os últimos livros de Harry Potter, a Família Dursley é confrontada pela iminente ameaça do Lord Voldemort e dos Comensais da Morte.

Por isso, Vernon, Petunia e Dursley são obrigados a deixar a casa e se esconder, sob a proteção da Ordem da Fênix.

Dudley é o único membro da família que manifesta o interesse de se reconciliar com Harry. Antes de deixar a residência dos Dursley, Dudley deixa uma xícara de chá como “presente” para o primo. Ele aperta as mãos de Harry, e se despede.

A Tia Petúnia quase oferece palavras de apoio para Harry, mas não consegue dizer nada. A irmã de Lily cultivava uma certa lealdade pelo sobrinho, mas mantinha esses sentimentos trancados no fundo de sua psique.

Nos materiais extras de Harry Potter, J.K. Rowling também confirma que Dudley se casou e teve dois filhos.

Harry, aparentemente, termina a saga em termos (relativamente) amigáveis com a família. O protagonista também afirma que Vernon, Petunia e Dudley estão na “lista de natal”.

Os tios, por motivos óbvios, continuam afastados de Harry. Dudley, por outro lado, se encontra com o primo em algumas ocasiões, incentivando os filhos a brincarem juntos.

O relacionamento é desconfortável, mas se comparado à adolescência dos personagens, corre às mil maravilhas.

De acordo com o site Screen Rant, o desfecho da Família Dursley é “perfeito”. Afinal de contas, Harry não ignora os traumas sofridos no passado, mas também deixa o caminho aberto para um eventual perdão.

A Família Dursley não aparece em Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, a peça de teatro que continua a saga do Universo Mágico.

Porém, a trama revela que Petunia faleceu em meados de 2020. A causa da morte, por outro lado, não é identificada.

Todos os filmes de Harry Potter estão disponíveis no HBO Max.

