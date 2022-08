Fãs de Harry Potter descobriram? O real motivo de Ginny nunca ter dado nome aos filhos

Mais de uma década após o lançamento de Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 2, fãs do Universo Mágico ainda se perguntam: por que Ginny Weasley nunca teve a oportunidade de escolher o nome dos filhos? Nas redes sociais, muitos entusiastas da saga compartilham teorias sobre o motivo.

A saga Harry Potter chegou ao fim em 2011, mas o Universo Mágico continua a fazer sucesso. Com os filmes de Animais Fantásticos, a franquia mantém sua influência sobre o mundo da fantasia.

Nos streamings, os filmes de Harry Potter também mantêm grande popularidade, sempre aparecendo entre os conteúdos mais assistidos das plataformas.

Explicamos abaixo como os fãs de Harry Potter explicaram o fato de Ginny Weasley não ter batizado os filhos; confira.

Por que Ginny Weasley não escolheu o nome dos filhos em Harry Potter?

No final da saga Harry Potter, o protagonista se casa com Ginny Weasley, a irmã mais nova de Ron.

O casal tem três filhos: James Sirius Potter, Albus Severus Potter e Lily Luna Potter.

Obviamente, Harry foi o responsável pelo nome das crianças. Afinal, eles fazem referência às figuras mais importantes de sua vida – os pais James e Lily, Albus Dumbledore, e Severus Snape.

Sendo assim, por que Ginny não se envolveu no processo de escolha do nome dos próprios filhos? No Reddit, fãs de Harry Potter compartilharam várias teorias.

Uma das explicações mais divertidas afirma que a personagem de Bonnie Wright nunca teve muito talento para escolher nomes.

“Lembrem-se do Pigwidgeon. Claramente, ela não tem nenhuma habilidade para escolher nomes, e provavelmente batizaria os filhos de forma estranha – com um nome comum, mas escrito de maneira bizarra”, comentou um fã da saga.

A teoria faz referência a Pigwidgeon, a coruja de Ginny nos primeiros livros de Harry Potter.

Porém, para alguns espectadores, a explicação não faz sentido. Afinal, os nomes escolhidos por Harry Potter também não foram exatamente criativos.

“De alguma forma, Pigwidgeon ainda é bem melhor que os nomes que o Harry escolhe. Lily Luna é o único aceitável”, opinou outro espectador.

Além disso, muitos fãs detestam o fato de Harry homenagear Snape – um personagem bastante problemático – com o nome de um dos filhos.

“Imaginem a Ginny dizendo: Você quer batizar o nosso filho com o nome do professor que nos importunou durante todos os anos da escola? Brilhante. Honestamente, o Harry também é péssimo com nomes”, comentou outra fã.

Todos os filmes de Harry Potter estão disponíveis no catálogo brasileiro do HBO Max.

