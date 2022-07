Atriz de Harry Potter já foi noiva do Vecna de Stranger Things

A 4ª temporada de Stranger Things, lançada pela Netflix em 2022, trouxe reviravoltas chocantes para a trama de Eleven e seus amigos. Uma das novidades mais importantes foi a introdução do monstro Vecna. Muitos fãs não sabem, mas o intérprete do vilão já foi noivo de uma popular atriz da saga Harry Potter.

Stranger Things, vale lembrar, já foi renovada para a 5ª (e última) temporada. Os próximos episódios ainda não têm data de estreia, mas prometem oferecer um desfecho bombástico para a trama da série.

O quarto ano de Stranger Things termina com um cenário apocalíptico. Além de trazer a morte de personagens queridos, os episódios oferecem pistas importantes sobre a conclusão da série – desde o plano de Vecna até a conexão do vilão com Will.

Enquanto a 5ª temporada não estreia, explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a relação do ator de Vecna com uma inesquecível integrante do elenco de Harry Potter; confira.

Vecna de Stranger Things quase se casou com a Gina de Harry Potter

A 4ª temporada de Stranger Things confirma que o monstro Vecna, na verdade, é Henry Creel – a primeira cobaia dos experimentos do Dr. Brenner.

O personagem é interpretado pelo ator britânico Jamie Campbell Bower, conhecido por performances em filmes como Instrumentos Mortais e na saga Harry Potter.

Foi durante as gravações de Harry Potter que o ator conheceu Bonnie Wright, a intérprete de Gina Weasley.

Os atores se aproximaram nas filmagens de Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 1, lançado em 2010.

Após diversos rumores, Jamie Campbell Bower e Bonnie Wright assumiram o namoro na premiação BAFTA, uma das mais importantes do cinema britânico.

“Estamos namorando. Estamos juntos há alguns meses, e está tudo ótimo”, comentou Bonnie Wright.

Os pombinhos anunciaram o noivado em 10 de abril de 2011. Em uma entrevista a um tabloide britânico, Bower revelou as expectativas para o casamento.

“Estamos noivos! Já estamos planejando o casamento, mas não direi quando ou onde ele será realizado”, revelou o astro de Stranger Things.

De acordo com uma revista americana, Jamie Campbell Bower e Bonnie Wright romperam o noivo e terminaram o relacionamento um ano depois, em meados de julho de 2012.

“Eles já se separaram. Foi um término amigável, mas a situação já estava complicada”, comentou uma fonte ligada ao casal.

Sobre o motivo do término, tanto Jamie Campbell Bower quanto Bonnie Wright preferiram manter o mistério.

Além disso, a Gina de Harry Potter não foi a única namorada famosa do intérprete de Vecna em Stranger Things.

Jamie Campbell já viveu relacionamentos com atrizes como Lily Collins (Emily em Paris) e modelos como Matilda Lowther, Zina Charkoplia e Zoe Graham.

Você pode conferir todas as temporadas de Stranger Things na Netflix. Os filmes de Harry Potter, por sua vez, estão no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.