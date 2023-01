O Pálido Olho Azul: Conheça suspense imperdível da Netflix com Christian Bale

Se você gosta de filmes de suspense, não deixe de conferir O Pálido Olho Azul, uma produção imperdível que acaba de estrear na Netflix. Cheio de mistérios, o longa é protagonizado por Christian Bale, o Batman da trilogia O Cavaleiro das Trevas. O elenco conta também com estrelas de Harry Potter e The Crown.

O Pálido Olho Azul é tem direito e direção de Scott Cooper, de filmes como Espíritos Obscuros e Aliança do Crime. A trama é baseada no livro homônimo, lançado em 2003 por Louis Bayard.

Continua depois da publicidade

Até o momento, O Pálido Olho Azul divide a opinião da crítica especializada. O filme de suspense tem 66% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de O Pálido Olho Azul na Netflix; confira!

=

Conheça a história sinistra de O Pálido Olho Azul

O Pálido Olho Azul – The Pale Blue Eye no título original – é uma clássica história de suspense no estilo de alguns dos maiores sucessos da Netflix, como O Diabo de Cada Dia e O Milagre.

“Um detetive aposentado recruta um cadete chamado Edgar Allan Poe para ajudar a investigar um terrível assassinato na Academia Militar dos EUA”, afirma a sinopse oficial de O Pálido Olho Azul.

O filme começa em 1830, quando o protagonista Augustus Landor – um talentoso e experiente detetive – é chamado para investigar uma série de assassinatos na Academia Militar dos Estados Unidos, localizada em West Point, Nova York.

Ao chegar à Academia, Landor se depara com um cenário terrível: um cadete tem o coração arrancado e uma pequena mensagem é encontrada em suas mãos.

A partir daí, Augustus Landor recruta Edgar Allan Poe, um dos estudantes da academia, para ajudá-lo na investigação.

O Edgar Allan Poe de O Pálido Olho Azul tem o mesmo nome de um dos escritores mais famosos da literatura gótica. Será que esse nome se relaciona aos crimes da trama? Só assistindo ao longa para saber.

Christian Bale lidera o elenco de O Pálido Olho Azul

Como citamos anteriormente, o elenco de O Pálido Olho Azul é liderado por Christian Bale no papel do protagonista Augustus Landor.

Famoso por interpretar o Batman na franquia Cavaleiro das Trevas, Bale também está em filmes como A Grande Aposta, Trapaça e Thor: Amor e Trovão.

Harry Melling – o Duda da saga Harry Potter – vive Edgar Allan Poe, o cadete da Academia que auxilia o protagonista na investigação.

Gillian Anderson, de séries como Arquivo X, Sex Education e The Crown, vive Julia Marquis, uma mulher que guarda um grande segredo.

Lucy Boynton, do filme Bohemian Rhapsody e a série The Politician, é Lea Marquis, a filha de Julia.

Robert Duvall (Apocalypse Now) completa o elenco principal de O Pálido Olho Azul como Jean-Pepe, um viajante cujo conhecimento é essencial para a resolução do mistério.

O elenco de O Pálido Olho Azul conta também com Harry Lawtey (Industry), Charlotte Gainsbourg (Ninfomaníaca), Toby Jones (Capitão América: O Primeiro Vingador) e Timothy Spall (Harry Potter).

O Pálido Olho Azul está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer!

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.