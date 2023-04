Ezra Miller ainda pode ter futuro na DC após The Flash

Como um dos objetivos de The Flash é “quebrar” o universo da DC nos cinemas, muitos fãs concluíram que, com o filme, a Warner finalmente poderá “se livrar” do controverso Ezra Miller. No entanto, de acordo com declarações recentes de James Gunn e outros representantes do DCU, isso não deve acontecer. Ao que tudo indica, Miller continuará no universo compartilhado mesmo após a estreia de The Flash.