Ezra Miller ainda pode ter futuro na DC após The Flash

O polêmico ator Ezra Miller, conhecido por seus vários problemas com a lei, pode continuar no DCU mesmo após o lançamento de The Flash. Pelo menos, foi isso que James Gunn – o novo chefão dos filmes da DC – deu a entender em uma entrevista recente. Sendo assim, o que o futuro aguarda para o intérprete de Barry Allen?

“Mundos colidem quando Barry usa seus superpoderes para viajar no tempo e mudar os eventos do passado. Mas quando tenta salvar sua família e acaba, sem querer, alterando o futuro, Barry fica preso em uma realidade na qual o General Zod está de volta, ameaçando colocar o mundo em risco”, diz a sinopse de The Flash.

Além de Ezra Miller (Animais Fantásticos) no papel titular, o elenco de The Flash conta também com Michael Shannon (Batman vs Superman: A Origem da Justiça), Ron Livingston (Invocação do Mal), Maribel Verdú (Elite), Kiersey Clemons (Liga da Justiça de Zack Snyder), Antje Traue (O Homem de Aço) e Michael Keaton (Homem-Aranha: De Volta ao Lar).

Mostramos abaixo como Ezra Miller pode continuar na DC após The Flash! Veja o que James Gunn falou sobre o assunto.

James Gunn prevê futuro promissor para Ezra Miller após The Flash

Como um dos objetivos de The Flash é “quebrar” o universo da DC nos cinemas, muitos fãs concluíram que, com o filme, a Warner finalmente poderá “se livrar” do controverso Ezra Miller.

No entanto, de acordo com declarações recentes de James Gunn e outros representantes do DCU, isso não deve acontecer. Ao que tudo indica, Miller continuará no universo compartilhado mesmo após a estreia de The Flash.

Durante o CinemaCon, um evento de cinema que é realizado nos Estados Unidos, Andy Muschietti (o diretor de The Flash) e Barbara Muschietti (produtora do longa) disseram que, inclusive, The Flash pode ganhar uma sequência nos cinemas.

No final das contas, tudo deve depender do desempenho do longa nas bilheterias. Afinal, para garantir uma “renovação”, The Flash tem que gerar grandes lucros para a Warner.

James Gunn e Peter Safran, os novos dirigentes do DCU, também levantaram essa possibilidade em um papo recente com a imprensa.

Com a despedida de Henry Cavill, o cancelamento de Mulher-Maravilha 3, e os rumores sobre a escalação de Jason Momoa no papel de Lobo, a conclusão lógica é que um dos principais objetivos de Gunn e Safran é iniciar uma linha do tempo completamente nova no DCU.

Porém, de acordo com a dupla, The Flash não será um “reboot completo” do universo da DC nos cinemas. Nesse sentido, personagens que já existem no DCEU podem permanecer no vindouro DCU.

Esses personagens incluem, é claro, o Barry Allen de Ezra Miller. Logo, tudo indica que o herói continuará no DCU mesmo após a trama de The Flash.

“Flash vai mudar muitas coisas, mas não todas as coisas. Alguns personagens continuarão os mesmos”, comentou James Gunn.

Até o momento, já se sabe que dois dos personagens do DCEU que continuarão no DCU são o Fuinha (interpretado por Sean Gunn) e Amanda Waller (vivida por Viola Davis). Eventualmente, o Flash de Ezra Miller também pode se juntar a eles.

The Flash estreia nos cinemas brasileiros em 15 de julho.

