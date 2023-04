Fãs de Desejo Obsessivo estão fazendo a mesma piadinha sobre AQUELA cena do travesseiro

A famosa cena do travesseiro acontece no 2º episódio da 1ª temporada de Desejo Obsessivo. No capítulo em questão, William e Anna continuam o affair enquanto a personagem vive um relacionamento com Jay, o filho do cirurgião. Sem saber desse affair, Jay decide levar Anna em uma viagem romântica a Paris. William, é claro, segue o casal, e não demora a fazer sexo com Anna em uma viela perto do hotel.