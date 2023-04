Fãs de Desejo Obsessivo estão fazendo a mesma piadinha sobre AQUELA cena do travesseiro

Quem já conferiu os 4 episódios de Desejo Obsessivo na Netflix sabe muito bem que uma das cenas mais inusitadas (e surpreendentes) da série envolve um travesseiro. Nas redes sociais, os espectadores estão fazendo a mesma piadinha sobre a sequência do thriller erótico.

“Uma aventura proibida entre um respeitado cirurgião e a noiva do filho acaba virando uma obsessão que ameaça mudar suas vidas para sempre”, diz a sinopse de Desejo Obsessivo na Netflix.

Além de Richard Armitage (O Hobbit) e Charlie Murphy (Peaky Blinders) nos papéis principais, o elenco de Desejo Obsessivo conta também com Indira Varma (Game of Thrones) e Rish Shah (Ms. Marvel).

Mostramos abaixo a piadinha que os fãs de Desejo Obsessivo adoram fazer sobre a cena do travesseiro; confira!

Cena do travesseiro em Desejo Obsessivo dá o que falar na web

A famosa cena do travesseiro acontece no 2º episódio da 1ª temporada de Desejo Obsessivo. No capítulo em questão, William e Anna continuam o affair enquanto a personagem vive um relacionamento com Jay, o filho do cirurgião.

Sem saber desse affair, Jay decide levar Anna em uma viagem romântica a Paris. William, é claro, segue o casal, e não demora a fazer sexo com Anna em uma viela perto do hotel.

No entanto, Anna não gosta nada dessa aparição surpresa. Afinal de contas, de acordo com as regras que eles estabeleceram, é Anna quem deveria decidir quando e como os amantes se encontrariam.

Junto com Jay, Anna decide voltar para Londres mais cedo, e aí, William se hospeda no mesmo quarto que o filho e a nora passaram a viagem. É aí que as coisas ficam estranhas.

William começa a “farejar” o quarto de hotel, buscando pelo cheiro de Anna. O protagonista encontra um travesseiro com o aroma da amante, e aí, performa um ato de “prazer solitário” no quarto.

A cena inusitada, é claro, chamou a atenção dos assinantes da Netflix – que a partir de agora, nunca mais poderão enxergar um travesseiro de hotel da mesma maneira.

“Após assistir Desejo Obsessivo na Netflix, nunca mais vou conseguir olhar para um travesseiro de hotel do mesmo jeito”, comentou um fã no Twitter.

Essa mesma piadinha foi repercutida por diversos perfis na rede social, com algumas variações no texto.

“Da próxima vez que me hospedar em um hotel, vou levar os meus próprios travesseiros e lençóis”, comentou outro espectador.

Você já pode conferir todos os episódios de Desejo Obsessivo na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.