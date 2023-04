Desejo Obsessivo: Tudo o que sabemos sobre a 2ª temporada na Netflix

O thriller erótico Desejo Obsessivo, já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, não demorou a se tornar um grande hit na plataforma. Recomendada para maiores, a série de mistério surgiu no Top 10 de streaming menos de 24 horas após a estreia. Quem já conferiu os 4 episódios do 1º ano quer saber: a produção terá uma 2ª temporada?

“Uma aventura proibida entre um respeitado cirurgião e a noiva do filho acaba virando uma obsessão que ameaça mudar suas vidas para sempre”, diz a sinopse de Desejo Obsessivo na Netflix.

O elenco de Desejo Obsessivo conta com Richard Armitage (O Hobbit), Charlie Murphy (Peaky Blinders), Indira Varma (Game of Thrones) e Rish Shah (Ms. Marvel).

Será que Desejo Obsessivo terá uma 2ª temporada na Netflix? Mostramos abaixo tudo que já se sabe sobre o status da série.

Desejo Obsessivo terá 2ª temporada na Netflix?

Desejo Obsessivo estreou na Netflix na última quinta-feira (13 de abril de 2023). No dia seguinte ao lançamento, a série passou a figurar no Top 10 de produções mais assistidas do streaming, tanto no Brasil quanto no exterior.

Pelo menos até o momento, Desejo Obsessivo é a série mais vista pelos brasileiros na Netflix, à frente de hits como O Agente Noturno e A Sogra que Te Pariu.

Dados esses ótimos números de audiência, tudo indica que a série terá uma 2ª temporada, certo? Bem, na prática, a situação é um pouco mais complexa do que os fãs imaginam.

Até agora, nem a Netflix e nem os produtores de Desejo Obsessivo se manifestaram sobre a potencial renovação da série para um 2º ano.

Ao que tudo indica, Desejo Obsessivo não terá uma 2ª temporada na Netflix. Afinal de contas, a produção britânica não é uma série, mas sim uma minissérie.

Ou seja: em sua 1ª temporada, Desejo Obsessivo conta uma história completa, com início, meio e fim. O desfecho do primeiro ano amarra todas as pontas soltas da trama, sem deixar o caminho aberto para uma continuação.

Como a história é completamente encerrada na 1ª temporada, a Netflix não precisa encomendar a produção de novos episódios para solucionar mistérios que foram deixados em aberto.

Além disso, o teor relativamente ambíguo do desfecho é proposital: a perspectiva sobre o que acontece com o protagonista William fica à cargo dos espectadores.

Existe a possibilidade da Netflix transformar a minissérie em série, seja no modelo de antologia ou com uma continuação propriamente dita. Os fãs, no entanto, não devem criar expectativas, já que a plataforma só prossegue com esse tipo de renovação em situações extremamente raras.

Um exemplo é a minissérie sul-coreana Round 6, que após se tornar um dos maiores sucessos da história da Netflix, foi renovada para uma 2ª temporada.

Porém, como a audiência de Desejo Obsessivo não chega aos pés da popularidade de Round 6, a conclusão é que o thriller erótico não terá uma 2ª temporada na Netflix.

Você já pode assistir todos os episódios de Desejo Obsessivo na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.