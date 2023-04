Antes de Desejo Obsessivo, Richard Armitage foi um dos heróis de O Hobbit

Sucesso na Netflix, o thriller erótico Desejo Obsessivo é protagonizado pelos atores britânicos Richard Armitage e Charlie Murphy. Muitos assinantes da plataforma já perderam o fôlego com a performance do astro como o sedutor protagonista William – e em meio a toda essa excitação, pouca gente percebeu que o ator desempenha um papel importantíssimo na franquia O Hobbit.

“Uma aventura proibida entre um respeitado cirurgião e a noiva do filho acaba virando uma obsessão que ameaça mudar suas vidas para sempre”, diz a sinopse de Desejo Obsessivo na Netflix.

Além de Richard Armitage (O Hobbit) e Charlie Murphy (Peaky Blinders) nos papéis principais, o elenco de Desejo Obsessivo conta também com Indira Varma (Game of Thrones) e Rish Shah (Ms. Marvel).

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a performance de Richard Armitage na franquia O Hobbit; confira!

Richard Armitage, astro de Desejo Obsessivo, co-protagoniza a saga O Hobbit

Desejo Obsessivo estreou no catálogo brasileiro da Netflix no dia 13 de abril de 2023. Menos de 24 horas após o lançamento, a série passou a figurar no Top 10 do streaming.

Pelo menos até o momento, o thriller erótico é a série mais vista pelos assinantes nacionais da Netflix, destronando inclusive o hit O Agente Noturno.

Na série britânica, Richard Armitage vive William, um médico sedutor que vive um quente affair com a noiva do próprio filho.

Muito antes do lançamento de Desejo Obsessivo, o ator inglês Richard Armitage co-protagonizou a franquia épica O Hobbit, junto com Martin Freeman (Pantera Negra).

A franquia O Hobbit, para quem não conhece, contou com 3 filmes que chegaram aos cinemas entre 2012 e 2014.

Ambientada no mundo de J.R.R Tolkien, a história de O Hobbit se passa antes dos eventos de O Senhor dos Anéis. A trilogia foca na épica jornada de Bilbo Baggins, um hobbit que se junta a uma companhia de Anões para retomar a posse do reino Erebor, dominado pelo dragão Smaug.

Na franquia, Richard Armitage vive Thorin Escudo-de-Carvalho, o líder dos Anões e herdeiro de direito das Montanhas Solitárias.

Embora a trilogia tenha dividido a opinião da crítica especializada – principalmente por estender além da conta a trama original de O Hobbit – a performance de Richard Armitage como Thorin foi bastante elogiada.

Em uma entrevista publicada em meio à divulgação de O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos (o último filme da franquia), Armitage revelou o que mais gosta em seu personagem.

“Gostei muito de interpretar a dualidade de alguém que é assombrado pelos fantasmas do passado e, ao mesmo tempo, ainda tem esperança de reencontrar o tesouro perdido e reclamar o que é seu por direito. Thorin não teve que superar apenas o medo da falha, mas também a ambição e o desejo pelo ouro”, afirmou o ator.

A série Desejo Obsessivo, com Richard Armitage como William, está na Netflix. Os filmes da trilogia O Hobbit estão disponíveis no Prime Video.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.