Diretor de Thor 4 revela ter roubado do set de O Hobbit

O diretor de Thor: Amor e Trovão (Thor 4), revelou já ter roubado do set de filmagens de O Hobbit.

Em aparição recente ao The Late Show With Stephen Colbert, o diretor Taika Waititi relembrou sobre a produção do filme O Que Fazemos nas Sombras. Ele revelou que na época, estavam com pouco dinheiro para fazer o longa-metragem (via CBR).

Continua depois da publicidade

“Quando eu fiz O Que Fazemos nas Sombras, quando Jermaine [Clement] e eu estávamos filmando, não tínhamos muito dinheiro para fazer esse filme”, disse Waititi.

Com o pouco dinheiro, o cineasta tinha de se virar, caso quisesse seu filme finalizado. Na mesma época das gravações, O Hobbit estava em produção, e Waititi revelou que o designer de produção de seu projeto, roubou equipamentos do set da trilogia da Warner Bros.

“O Hobbit tinha acabado de terminar. E, então, nosso designer de produção, na calada da noite, levou sua equipe para os estúdios de O Hobbit e roubou todas as telas verdes desmontadas e quebradas, e pegou toda a madeira para construirmos uma casa [no cenário]”, relembrou o cineasta.

Assista ao vídeo, abaixo.

Mais sobre Thor 4

O elenco de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) conta com Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Russell Crowe e Tessa Thompson.

O novo filme da franquia, além disso, teve suas primeiras reações reveladas.

“Thor: Amor e Trovão”, da Marvel Studios, encontra o Deus do Trovão numa jornada diferente de tudo o que já enfrentou – a procura pela paz interior. Mas a reforma de Thor é interrompida por um assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses, que procura a extinção dos deuses.

Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda da Rei Valquíria, de Korg e da ex-namorada Jane Foster, que – para surpresa de Thor – empunha inexplicavelmente o seu martelo mágico, Mjolnir, e se intitula a Poderosa Thor. Juntos, eles embarcam numa angustiante aventura cósmica para descobrir o mistério da vingança do Carniceiro dos Deuses e detê-lo antes que seja tarde demais.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022.

Sobre o autor Redação