Fãs de Harry Potter amam uma cena que nem está nos livros

Muitas vezes há um consenso entre os fãs sobre qual das cenas eles gostam mais, bem como aquelas que eles odeiam, causando muito debate. Quanto ao sexto filme da saga do bruxo, o momento em que Harry (Daniel Radcliffe) e Rony (Rupert Grint) entram em uma pequena luta física por causa de um livro de Poções em Harry Potter e o Enigma do Príncipe é certamente uma cena lembrada com carinho.