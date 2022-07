Fatos sobre Raj que fãs de Big Bang Theory não sabiam

O sotaque de Raj Em diversas produções da TV americana, personagens vindos do sul da Ásia – particularmente da Índia – têm caracterizações repletas de estereótipos. Raj, em The Big Bang Theory, não é exceção. A série já foi alvo de várias críticas pela maneira como aborda a etnia do personagem. No entanto, o sotaque que Kunal Nayyar utiliza na performance de Raj é genuíno. O ator chegou a escrever um livro sobre o assunto. Lançada em 2015, a autobiografia ganhou o título “Yes, My Accent is Real: And Some Other Things I Haven’t Told You” (Sim, Meu Sotaque é Real: E Outras Coisas que Não te Contei).