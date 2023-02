Grey’s Anatomy: Veja como foi a despedida de Meredith

Enquanto Nick lutava com a decisão de Meredith de se mudar para Boston, Meredith disse a ele que essa mudança é o que sua filha precisa, fazendo referência ao discurso que ela uma vez deu a Derek, Meredith então disse: “Eu quero você na minha vida se você quiser estar na minha vida. Mas se eu tiver que escolher, eu vou me escolher, eu escolho meus filhos, e eu escolho o que é melhor para nós, e eu não vou implorar para você me amar”.