Harry Potter: Tudo que sabemos sobre a série do HBO Max

A HBO raramente apressa seus programas de televisão, mesmo quando se trata de franquias populares. Foram três anos entre o final de Game of Thrones e a estreia de A Casa do Dragão. Game of Thrones é um excelente exemplo a ser observado ao determinar a data de lançamento de Harry Potter. A série começou a ser desenvolvida em janeiro de 2007 e só estreou em abril de 2011. Para um exemplo mais recente dos cronogramas de produção, The Last of Us foi anunciado em março de 2020 e a série estreou em 15 de janeiro de 2023.