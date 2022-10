Hellraiser: Como e onde assistir os filmes antes do reboot do Star+

“A caixa maligna tem um novo dono e Pinhead usará o rapaz para sair do inferno e dominar a Terra. Quando as mortes começam, uma repórter começa a investigar e poderá atrapalhar os planos de Pinhead”, diz a sinopse do filme. O terceiro filme da franquia está disponível no Looke, que pode ser assinado por meio do Amazon Prime Video.