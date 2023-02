Por que a DC terá dois Batman no cinema

É por isso que filmes como The Batman: Part II, Shazam: A Fúria dos Deuses, The Flash, Aquaman 2 e Coringa 2 serão lançados normalmente, mesmo sem terem ligações expressas com os projetos do DCU. "O DC Studios é algo sem precedentes. É uma entidade de produção e estúdio autônomo. É a primeira vez que tudo relacionado à DC – filmes, séries de TV, animações, jogos e mais – será centralizado sob uma única visão criativa, que no caso, é a do James (Gunn) e a minha”, explicou Peter Safran.