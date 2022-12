Kaley Cuoco revela grande arrependimento em The Big Bang Theory

Aparentemente, não foram só os espectadores que não curtiram o corte de Penny. A própria Kaley Cuoco desaprovou a mudança no visual de sua personagem. Em uma entrevista à jornalista Jessica Radloff, autora do livro “The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series”, afirmou ter se arrependido “imediatamente” da mudança.