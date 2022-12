Kaley Cuoco revela grande arrependimento em The Big Bang Theory

Por mais de uma década, Kaley Cuoco ganhou fãs no mundo inteiro como a Penny de The Big Bang Theory. O que muitos espectadores não sabem é que a atriz viveu um grande arrependimento em meio às 12 temporadas da série. Cuoco falou sobre o assunto em uma entrevista recente.

Vale lembrar que The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

Após atuar em The Big Bang Theory, Kaley Cuoco garantiu, por exemplo, o papel principal na série de mistério The Flight Attendant, disponível no HBO Max.

Mostramos abaixo o grande arrependimento que Kaley Cuoco viveu durante The Big Bang Theory; confira!

Kaley Cuoco se arrependeu de corte de cabelo em The Big Bang Theory

Na 8ª temporada de The Big Bang Theory, o novo corte de cabelo de Penny – bem mais curto que o original – dividiu a opinião dos fãs da série.

Em postagens do Reddit, muitos espectadores criticaram o visual da personagem. “Talvez eu só não goste de cabelo curto em mulheres, mas esse corte da Kaley Cuoco é muito feio”, comentou um usuário da rede social.

Aparentemente, não foram só os espectadores que não curtiram o corte de Penny. A própria Kaley Cuoco desaprovou a mudança no visual de sua personagem.

Em uma entrevista à jornalista Jessica Radloff, autora do livro “The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series”, afirmou ter se arrependido “imediatamente” da mudança.

“Cortei o cabelo para atuar em um filme independente chamado Burning Bodhi. Basicamente, cheguei ao set de The Big Bang Theory com o cabelo mais curto. Acreditei que, ao cortar o cabelo, gastaria menos tempo na cadeira de maquiagem. A minha decisão acabou saindo pela culatra, já que é bem mais difícil modelar o cabelo curto. Fiquei tipo: ‘Essa é a pior decisão de todas!’”, comentou a atriz.

Mesmo detestado por Kaley Cuoco – e por parte do público – corte de cabelo de Penny faz sentido na trama da personagem.

Na 8ª temporada de The Big Bang Theory, vale lembrar, Penny encontra um novo emprego e passa a se comportar de maneira mais profissional.

“Quando ela corta o cabelo, sua intenção é parecer mais sofisticada, mais madura e mais profissional. A mudança representa uma nova direção na carreira da Penny, e o abandono daquele clássico visual de garota do Nebraska”, afirmou a figurinista Mary Quigley.

No Brasil, The Big Bang Theory está disponível no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.