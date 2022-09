Veja como estrela de The Big Bang Theory superou o divórcio

Passar por uma separação não é nada fácil – inclusive para celebridades. Foi isso que Kaley Cuoco, a Penny de The Big Bang Theory, percebeu ao terminar seu segundo casamento. Por isso, os fãs querem saber: como a estrela conseguiu superar o divórcio? A atriz revelou seus segredos em conversar com a imprensa.

Vale lembrar que The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também alçou o elenco à fama internacional, oferecendo salários milionários aos atores e atrizes.

Continua depois da publicidade

Após o desfecho de The Big Bang Theory, Kaley Cuoco fez o possível para diversificar sua carreira, com papéis em séries como The Flight Attendant e Arlequina.

Revelamos abaixo como a estrela de The Big Bang Theory conseguiu dar a volta por cima após o divórcio; confira.

Como Kaley Cuoco superou o término de um casamento de três anos?

Em setembro de 2021, após três anos de casamento com o hipista Karl Cook, Kaley Cuoco anunciou o divórcio.

O casal começou a namorar em 2016. O noivado aconteceu em 2017, e o casamento, no ano seguinte.

“Apesar de um profundo amor e respeito um pelo outro, percebemos que nossos caminhos atuais nos levam a direções opostas”, afirmou o casal, em uma nota conjunta.

Em um papo com a revista Variety, meses após o divórcio, Kaley Cuoco afirmou ter vivido um intenso surto de ansiedade.

“Passando pelo divórcio foi um momento realmente sombrio. Eu não sabia como lidar com isso. Só estava me jogando no trabalho para negar minha depressão. Foi horrível. Eu desenvolvi uma espécie de alergia nervosa que se espalhou por todo o corpo, por uns três meses seguidos. Eu mal conseguia andar”, comentou a atriz.

Para superar esse momento conturbado, Kaley Cuoco passou a fazer terapia. A estrela de The Big Bang Theory também contou com o apoio de Zosia Mamet, sua colega de elenco em The Flight Attendant.

“Eu realmente precisava de ter alguém comigo. Estava perdendo a cabeça! Ela (Zosia) tinha um Airbnb alugado, e aí, eu perguntei: ‘Por que você não vem morar comigo?’. Eu nunca tinha me sentido tão sozinha”, explicou Cuoco.

Felizmente, Zosia Mamet aceitou a proposta. Hoje em dia, as atrizes são melhores amigas. Em abril de 2022, elas fizeram tatuagens iguais para celebrar a amizade.

O casamento com Karl Cook foi o segundo matrimônio de Kaley Cuoco. Antes de desposar o hipista, a atriz de The Big Bang Theory viveu uma união de três anos com Ryan Sweeting.

Perguntada sobre a possibilidade de se casar de novo, Kaley Cuoco abriu o jogo e afirmou não estar pronta para trocar alianças mais uma vez.

“Eu adoraria ter um relacionamento duradouro ou uma parceria. Mas eu nunca vou me casar novamente”, afirmou Cuoco.

Atualmente, Kaley Cuoco namora o ator Tom Pelphrey, mais conhecido pela série Ozark, da Netflix.

Todas as temporadas de The Big Bang Theory estão disponíveis no catálogo brasileiro do HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.