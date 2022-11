Chefe de The Big Bang Theory admite grande erro em relação a Penny

Os personagens de The Big Bang Theory evoluíram muito com o decorrer da série. Uma dessas foi Penny. A personagem de Kaley Cuoco, no entanto, foi muito subaproveitada no começo do seriado.

Nas três primeiras temporadas da sitcom, Penny foi a única personagem feminina principal do programa, e acabou aparecendo em todas as 12 temporadas da amada comédia da CBS.

Continua depois da publicidade

Infelizmente, Penny ser um membro do elenco original também significou que ela foi submetida ao tipo problemático de humor de The Big Bang Theory, que foi especialmente prevalente em seus primeiros anos.

Até Simon Helberg concorda com a reação contra atos e falas desprezíveis de Howard, enquanto as reprises cortam uma cena particularmente desagradável do piloto da sitcom. Em termos de Penny, a personagem foi retratado como a loira estereotipada – algo que o criador da série, Chuck Lorre agora se arrepende.

Olhando para a história do programa no novo livro The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series, Lorre admite abertamente seu erro na representação de Penny durante os primeiros anos do programa.

O problema de Penny em The Big Bang Theory

Como Cuoco mencionou anteriormente, ela sentiu que sua personagem era excessivamente sexualizada nos primeiros anos do programa. Felizmente, com o passar do tempo, ela se envolveu mais nas escolhas criativas acerca de Penny.

“Um das personagens mais desperdiçadas na série no início foi Penny. Ficou realmente óbvio imediatamente que não havíamos desenvolvido a personagem além da garota bonita do apartamento ao lado, e Kaley certamente era capaz de fazer muito mais do que lhe era pedido”, admitiu Lorre.

“Tínhamos que tornar a personagem mais plenamente realizada. Não apenas por um episódio, mas sempre. Com o tempo Penny foi ganhando uma inteligência sobre as pessoas, sobre relacionamentos e sobre descobrir uma situação e entender a dinâmica do que está acontecendo em uma sala”.

Mesmo que Cuoco tenha se tornado mais ativa na tomada de decisões para sua personagem, o final de The Big Bang Theory ainda acabou falhando com ela. Depois de estagnar o relacionamento dela e de Leonard por vários anos, a 12ª temporada introduziu um conflito para os Hofstafters sobre suas opiniões conflitantes sobre ter filhos.

Apesar da insistência de Penny de que não queria engravidar, ela acabou engravidando mesmo assim. Cuoco admite que não concorda com o final de Penny no mesmo livro, dizendo que teria preferido se The Big Bang Theory honrasse seu desejo original.

Atualmente, você pode conferir todas as temporadas de The Big Bang Theory no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.