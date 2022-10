The Big Bang Theory: Atriz torna sonho de Penny em realidade

Um projeto recente de Kaley Cuoco – a intérprete de Penny em The Big Bang Theory – acaba de tornar realidade um dos maiores sonhos da personagem. Até hoje, a atriz continua a ser associada à imagem da icônica figura da sitcom. Mas nos últimos anos, Cuoco também fez o possível para diversificar sua carreira.

Após atuar em The Big Bang Theory, Kaley Cuoco garantiu, por exemplo, o papel principal na série de mistério The Flight Attendant, disponível no HBO Max.

Continua depois da publicidade

Vale lembrar que The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

Explicamos abaixo como um novo projeto de Kaley Cuoco transformou o maior desejo de Penny em realidade; confira.

Penny queria ser atriz em The Big Bang Theory

Nas primeiras temporadas de The Big Bang Theory, o maior sonho de Penny era se destacar em sua carreira de atriz.

Para isso, a personagem aceitou trabalhos, no mínimo, inusitados. Quem não se lembra do episódio em que Penny atua em um comercial de remédios para hemorroidas – ou de sua inesquecível performance como uma mulher-gorila?

Eventualmente, Penny percebe que a fama em Hollywood é um sonho distante, e que sua carreira não tinha tanto potencial assim.

Com isso, a personagem muda os planos e se torna uma representante comercial de uma indústria farmacêutica. Em seu novo trabalho, Penny se destaca por seu charme e poder de convencimento.

Vista como uma das funcionárias mais importantes da empresa, Penny chega a ganhar mais que Leonard em algumas ocasiões.

Na vida real, Kaley Cuoco transforma o sonho de Penny em realidade

Em sua carreira real no mundo do entretenimento, Kaley Cuoco terá a oportunidade de viver um dos maiores sonhos de Penny.

Recentemente, Kaley Cuoco foi confirmada no papel principal de um projeto ainda sem nome – no qual interpretará a icônica atriz, cantora e ativista dos direitos dos animais Doris Day.

Baseada no livro “Doris Day: Sua Própria História”, lançado em 1973, a minissérie tem o objetivo de desvincular Doris Days à imagem de “boa moça”, e mostra tudo que a atriz fazia por trás das câmeras.

Até o momento, Kaley Cuoco é o único nome confirmado no projeto. Ainda não se sabe qual emissora (ou plataforma de streaming) será escolhida para o lançamento da série.

Nascida em 1922, Doris Day se destacou no mundo do cinema e da música na Era de Ouro de Hollywood. Nas telonas, a atriz é conhecida por filmes como Confidências à Meia-Noite, O Homem que Sabia Demais e Ardida como Pimenta.

Atualmente, você pode conferir todas as temporadas de The Big Bang Theory no HBO Max.

Sobre o autor Redação