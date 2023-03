Micróbio assassino é nomeado Keanu Reeves e o ator de John Wick agradece

Recentemente, Keanu Reeves participou de uma sessão de perguntas e respostas com fãs no Reddit. No evento, um admirador do ator revelou que um composto microbiológico foi batizado em homenagem ao astro. Segundo o fã, um grupo de cientistas descobriu um micróbio tão eficiente em matar fungos, que decidiu batizá-lo com o nome do astro de John Wick.