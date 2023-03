Netflix não salva Warrior Nun, mas gasta US$ 130 milhões em comédia romântica

Por exemplo, A Barraca do Beijo e Para Todos os Garotos que Já Amei, ambas produções originais da Netflix, custaram, respectivamente US$ 5 milhões e US$ 12 milhões. Vem como grande surpresa, portanto, que a Netflix esteja disposta a gastar uma quantia absurda com um filme do gênero. De acordo com Matthew Belloni, da Puck, a lenda do gênero Nancy Meyers está entrando para o streaming, com seu próximo projeto original pronto para acumular um exorbitante investimento.