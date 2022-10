Novo vilão do MCU: Todas as variantes de Kang na Marvel

Essa versão do vilão é a mais icônica dos quadrinhos, que se tornou um antagonista recorrente em histórias dos Vingadores e do Quarteto Fantástico. Toda vez que ele lutou contra cada grupo, ele criou versões alternativas de si mesmo. Isso acaba culminando no Kang Prime, que criou o Conselho dos Kangs, formado por cada Kang que conquistou seu próprio universo antes de ser derrotado pelo Prime.